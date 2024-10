Como funciona a antecipação de IR para atualização de valor de imóveis

Veja como funciona a tributação para pessoa jurídica em um exemplo

Caso uma pessoa tenha adquirido um imóvel em 2015, ao valor de R$ 630 mil, e hoje ele vale R$ 1,5 milhão. O valor devido em imposto sobre ganho de capital para esse bem, normalmente, seria de R$ 89.481 em setembro de 2024. Já com o desconto, esse valor fica em R$ 34,8 mil.

Portanto, caso esse proprietário venda o imóvel daqui a 15 anos (2039), será isento de imposto sobre ganho de capital sobre esse valor. Agora, considerando ainda uma venda em 2039 sem ter feito a atualização, por conta dos fatores de redução aplicáveis em decorrência da data de aquisição, o imposto sobre o ganho de capital do mesmo imóvel será de R$ 47.710. O cálculo foi feito por Priscilla Rama, que diz ainda que os fatores de cálculo de ganho de capital podem mudar em 15 anos.

No exemplo, a diferença de fato entre pagar o imposto hoje ou em 15 anos fica em R$ 12.910 (sem considerar inflação). Para quem tem o valor disponível hoje para fazer o pagamento do imposto, vale ainda considerar se o desconto supera o rendimento que o valor teria investido. Usando o valor de imposto pago hoje no exemplo acima, de R$ 34,8 mil, com um título conservador, como o Tesouro Prefixado 2031, com vencimento em janeiro de 2031 e taxa de juros de 12,6% ao ano, o lucro líquido fica em R$ 66,4 mil —de acordo com simulação no site do Tesouro. Existe ainda a possibilidade de isenção do imposto de ganho de capital no caso de compra de outro imóvel. Para haver a isenção, o valor de compra deverá pelo menos o mesmo valor de venda, e a transação feita em até 180 dias.

Avaliação deve ser feita caso a caso. Além da alíquota de atualização do valor do imóvel, há outros dados a serem considerados no cálculo de tributação sobre imóveis, como fatores de redução do tempo que esse imóvel foi adquirido, entre outros. Por isso, a avaliação deve ser feita caso a caso, afirmou Priscilla. Uma dica da especialista é que o contribuinte pode usar o simulador de ganhos de capital da própria Receita para ajudar nos cálculos.

Não há necessidade de comprovação para o valor atual. Normalmente, a atualização é feita apenas no momento da venda. Como com a antecipação da atualização o imóvel não é vendido, é recomendável que o contribuinte utilize uma atualização embasada do valor de mercado. No momento da declaração, não é necessário ter uma comprovação, mas isso poderá ser solicitado em um segundo momento.