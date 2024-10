Bancos terão mais tempo para deduzir prejuízos com inadimplência após MP

Antes da MP, a exclusão gradual era mais rápida. O artigo 6º original permitia que, a partir de abril de 2025, os bancos pudessem dividir as perdas em 36 meses (três anos). Dessa forma, a cada mês, uma pequena parte da perda seria descontada do lucro, reduzindo o valor do imposto a pagar.

Com a MP, o ritmo de exclusão mudou e ficou mais lento. Agora, as perdas serão divididas em partes menores, de 84 meses (sete anos), e o processo começará em janeiro de 2026. Isso faz com que o desconto seja mais diluído ao longo do tempo, dando mais tempo para os bancos se ajustarem.

A MP também oferece duas novas opções para os bancos. A primeira opção permite que, até o final de 2025, os bancos escolham deduzir as perdas de forma ainda mais lenta, com parcelas de 120 meses (10 anos), a partir de janeiro de 2026. A segunda opção limita o quanto os bancos podem deduzir em 2025, de acordo com o lucro real daquele ano. Se as perdas forem maiores que o lucro, o valor excedente será deduzido nos anos seguintes.

As mudanças trazem maior flexibilidade para os bancos. Com essas novas regras, as instituições financeiras têm mais controle sobre como irão gerenciar as perdas de empréstimos não pagos. Em vez de sofrer um grande impacto de uma só vez, elas podem diluir esse efeito ao longo de vários meses ou até anos, facilitando o planejamento tributário.

País também ganha com a nova regra. Segundo comunicado do governo, "a medida deve gerar uma arrecadação adicional que deve superar os R$ 16 bilhões no próximo ano".