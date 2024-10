Carrão de Cristiano Ronaldo, mansão de cantora: o que comprar com R$ 42 mi

Carrão de Cristiano Ronaldo

Bugatti Centodieci, que Cristiano Ronaldo tem, é um dos carros mais caros do mundo; custa R$ 45 milhões Imagem: Divulgação

Com o prêmio é possível comprar um carrão do mesmo modelo que o jogador Cristiano Ronaldo tem em casa. O Bugatti Centodieci foi produzido entre 2019 e 2022, e agora só é possível comprar modelos usados.

O modelo vem equipado com o motor de 16 cilindros em W de 8.0 litros, com quatro turbos que entrega 1.600 cv de potência. A velocidade máxima é de 380km/h, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos.

Custando R$ 42 milhões, o interior é também de muito luxo. Bancos, portas, painel, volante são revestidos em couro.

Mansão em Ibiza

Mansão à venda em Ibiza, na Espanha; casa nova está à venda por R$ 42 milhões Imagem: Reprodução/LuxuryRealState

O prêmio da Mega pode pagar o valor de uma mansão na paradisíaca ilha de Ibiza, na Espanha. Localizada a aproximadamente 15 minutos do centro da cidade, o terreno tem 1.565m².

A casa principal tem 450m² de área construída, seis banheiros e sete quartos. A suíte principal mede 75m² e ocupa todo o terceiro e último andar da residência. Tem closet, uma área que pode ser um escritório ou um trocador para bebês, e um grande banheiro.

A vista do quarto principal é para o Mar Mediterrâneo e as montanhas próximas. A casa tem vários espaços para relaxamento e lazer.