Evolução das gerações solar e eólica acende alerta no mercado de energia

Ponderações consideram a alteração da geração ao longo do dia. A avaliação leva em conta que o perfil típico das fontes eólica e fotovoltaica eleva a carga disponível durante a tarde, mas ainda vai exigir o apoio das hidrelétricas para o equilíbrio do sistema. Madureira, no entanto, recorda que a evolução dos sistemas limitou a capacidade das hidrelétricas. "A gente tinha hidrelétricas com grandes reservatórios para armazenar em períodos úmidos e em períodos secos. De uns tempos para cá, a construção com usinas com reservatório foram ficando cada vez mais raras", afirma.

Cortes determinados pelo ONS foram ampliados nos últimos anos. As suspensões foram intensificadas após o blecaute que afetou diversas regiões do Brasil em agosto de 2023, destaca a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), que prevê desperdício de R$ 1,7 bilhão nos últimos 15 meses com os cortes.

Possíveis afetados pelos cortes defendem evolução do sistema. Rodrigo Sauaia, presidente executivo da Absolar, cobra a entrada em operação das linhas de transmissão leiloadas pelo governo federal para evitar os cortes estimados para a geração renovável. "Tais cortes ocorrem quando o ONS determina que os geradores desconectem seus empreendimentos como estratégia imediatista para equalizar a demanda e a geração", explica ele.

A situação é completamente alheia ao controle ou responsabilidade dos geradores, sendo fortemente agravada pelos atrasos na interligação e energização das linhas de transmissão.

Armazenamento em baterias

Sauaia defende a incorporação de tecnologias de armazenamento de energia. Para o presidente da Absolar, o uso de baterias permite que a carga gerada seja utilizada ao longo do dia, conforme a necessidade ou preferência do consumidor. "A eletricidade gerada pode ser aproveitada em momentos de falta ou falha da rede elétrica, bem como em períodos sem disponibilidade de luz solar, como durante a noite ou madrugada", reforça.