Pressionada, Enel defende fim de incentivo que hoje é dado à energia solar

Ele manifestou interesse pela realocação dos incentivos em prol das distribuidoras. "Que tal se a gente reduzisse esse subsídio e colocasse um incentivo para a resiliência de rede?", questionou Lencastre. Segundo ele, a redistribuição auxiliaria a distribuidora a ampliar investimentos para evitar falhas futuras.

Posição de Lencastre é a mesma partilhada por associação das distribuidoras. O presidente da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), Marcos Madureira, avalia que os subsídios "criam um custo menor para outro pagar a conta". Ele diz que os setores beneficiados usam o sistema elétrico gratuitamente. "O incentivo tem que ser dado no momento em que ele é necessário, mas precisa haver o pagamento pelo uso do sistema elétrico", observa.

É fundamental a presença das energias renováveis, que representa uma matriz elétrica limpa. Mas também é muito importante saber que elas são as fontes mais baratas, e que não faz sentido manter ou ampliar esses subsídios.

Marcos Madureira, presidente da Abradee

Fala contestada

Segmento da energia solar vê tentativa de desviar o foco do apagão com a declaração. O presidente da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), Rodrigo Sauaia, classifica as manifestações como "infundadas". Segundo ele, a aprovação dos subsídios foi aprovada a partir de um consenso entre os segmentos e o Ministério das Minas e Energia. "As distribuidoras concordaram com a lei", recorda.