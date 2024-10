Aneel afirma que vai intimar Enel por falhas no apagão e nega intervenção

Agência reguladora nega intervenção. Em nota, a Aneel negou que tenha dito que fará uma intervenção. A reunião com o governo de São Paulo, prefeitura, defesa civil, corpo de bombeiros e com todos os distribuidores do estado foi "uma forma a estabelecer um processo de prontidão para aguardar o efeito climático adverso". Fortes chuvas devem atingir o estado a partir desta sexta-feira.

Pessoas próximas ao governo do estado também negaram uma possível promessa de intervenção da Aneel à Enel.

A Aneel ainda informa que pediu plano de contingência para todas as empresas fornecedoras de energia. "Inclusive da Enel, que fosse apresentado um plano de contingência para enfrentar o clima adverso que iniciaria a partir de outubro e novembro. Em 19 de setembro, foi realizada uma reunião, na qual todas as empresas apresentaram os planos de contingência."

Com o advento do evento climático adverso do dia 11/10/24, a Aneel tem acompanhado desde o início os trabalhos da Enel. Também tem solicitado apoio de todas as concessionárias de transmissão e distribuição do estado, além acompanhar todo o processo de normalização das cargas.

Aneel

Pedido de intervenção

Após apagão e a demora da Enel em restabelecer a energia a 3,1 milhões de pessoas, houve pediu de intervenção da Aneel. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes pediram uma intervenção. Tarcísio afirmou que a Enel não tem condições de atender o estado e pediu apoio do TCU (Tribunal de Contas da União) para que o governo federal intervenha na companhia.