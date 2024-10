Concessões de energia devem considerar clima extremo e bolso do consumidor

As concessionárias trabalham com uma tarifa, que é calculada pela Aneel, para ela investir na rede que está aí. Essa rede precisa ser modernizada e isso tem um custo. Não pode de um dia para o outro dizer que tem que mudar toda a rede. Isso não está no contrato assumido. É possível ser feito, mas quem vai pagar por isso?

Alexei Vivan, presidente da ABCE

Custo para o consumidor precisa ser considerado. Vivan diz que muitas vezes as empresas discordam da tarifa definida pela Aneel, por considerarem que há mais necessidade de investimento. Mas a agência leva em consideração também a modicidade tarifária, ou seja, o custo para o consumidor final.

Subsídios podem mitigar custos

Dinheiro de subsídios poderia ir para modernização da rede. Uma discussão importante no setor hoje são os subsídios incluídos na conta de luz. Na avaliação de Vivan, é um dinheiro que poderia ser usado para reforçar a rede de distribuição. "Esses subsídios têm um custo para o consumidor e alguns não são mais necessários", diz.

Custo do enterramento de fios pode ser dividido com outros serviços. Para Roberto Pereira de Araújo, consultor do setor e membro do Instituto Ilumina, o custo do enterramento de fios não pode recair apenas aos consumidores de energia. "Precisaria ser uma ação conjunta, que incluísse, por exemplo, os serviços de telecomunicação", diz.

Empresas e poder público em conjunto

Instâncias envolvidas precisam se organizar em conjunto. Para Araújo, outra necessidade é a criação de uma instância conjunta, como um comitê, que incluísse empresas e entes públicos envolvidos nas questões da cidade, como distribuição de energia elétrica, poda de árvores, telecomunicações, dentre outros serviços urbanos.