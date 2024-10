5 afastados em MS: quanto ganham desembargadores e eles seguirão recebendo?

No TJ-MS, o registro mais antigo data de 2009. Em agosto daquele ano, o salário do desembargador era de R$ 22.111,25. Em 15 anos, o valor recebido pelos desembargadores deste Tribunal de Justiça aumentou em mais de R$ 17 mil.

Outros TJs têm valores semelhantes aos de MS. Segundo o TJ-MG e o TJ-BA, por exemplo, o subsídio dos desembargadores locais em maio de 2024 também era de R$ 39.717,69.

Já em São Paulo, os valores são mais altos, pois o TJ divulga a somatória do salário e de eventuais benefícios. O Portal Transparência do TJ-SP conta com a aba "Detalhamento de Vencimentos de Magistrados". De acordo com as informações da sessão, o rendimento bruto de boa parte dos desembargadores ultrapassa os R$ 100 mil, somando todos os valores recebidos. Partindo do salário inicial semelhante ao dos TJs mencionados acima, o TJ-SP indica os demais fatores pagos aos desembargadores, como "vantagens pessoais", "indenizações", "vantagens eventuais" e "gratificações".

Os benefícios concedidos são descritos no portal do TJ-SP. Conforme os dados do portal, as vantagens pessoais são: adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa e abono de permanência. Dentro das indenizações, estão: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, auxílio saúde, auxílio natalidade, auxílio moradia, ajuda de custo, além de "outras desta natureza". As vantagens eventuais são: abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de "outras desta natureza". Já as gratificações são os valores recebidos "de qualquer natureza" que se encaixem neste tipo de bônus.

Mesmo afastados, os desembargadores continuarão recebendo os respectivos salários. Por conta do princípio da inocência, que define que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", conforme definição do Ministério Público de São Paulo, os investigados não sofrerão consequências em relação à remuneração recebida no TJ. No setor público, o suspeito é considerado inocente até que haja provas que sirvam como base para a continuidade do processo e eventual corte do salário.

O que aconteceu

A Polícia Federal cumpre mandado nesta desta quinta-feira (24) contra desembargadores suspeitos de vender sentenças em Mato Grosso do Sul. Os cinco desembargadores foram afastados de suas funções pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Os suspeitos estão proibidos de acessar às dependências do órgão público e de se comunicar com os outros investigados.