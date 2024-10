Dólar vai a R$ 5,75, segundo maior valor do ano; Bolsa tem instabilidades

Petrobras

Um deles é a queda da produção da Petrobras (PETR3 e PETR4) no Brasil. O volume caiu 8,2% entre julho e setembro na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Paradas para manutenção e declínio em campos maduros foram a causa da queda, informou a companhia na segunda-feira (28) à noite, em relatório de produção e vendas. A Petrobras produziu média de 2,13 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no terceiro trimestre, versus os 2,32 milhões de bpd de julho, agosto e setembro do ano passado.

Hoje, as cotações internacionais do petróleo estão em alta. Mas as ações da Petrobras caem. PETR3 ia para R$ 39,25, com baixa de 0,18% enquanto PETR4 caia 0,53%, para R$ 35,90.

Outro balanço que está na mira do mercado é o do Santander Brasil. O banco teve lucro líquido gerencial de R$ 3,664 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 34,3% no comparativo anual. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o total foi 10% maior. O índice de inadimplência do banco para atrasos acima de 90 dias ficou em 3,2%, um leve aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao período anterior e de 0,2 p.p. comparado a setembro de 2023. A ação SANB11 caia 2,18%, para R$ 28,24.

Campos Neto

Os investidores também deram atenção à palestra de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, em Londres. "Temos um processo de desinflação em curso, mas com algumas ameaças", disse ele hoje pela manhã no Lide Brazil Conference London, promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo. Para Campos Neto, o mundo enfrenta um alto nível de endividamento no cenário pós-pandemia. Segundo ele, o processo de desinflação está em andamento, porém, há riscos que ameaçam sua continuidade, como a persistência da inflação nos serviços.