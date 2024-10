PagBank fecha primeira cota de patrocínio do CarnaUOL 2025

Lineup diversificado

O pré-Carnaval mais tradicional e importante de São Paulo contará com o primeiro show de Christina Aguilera no Brasil, além de apresentações de Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Matuê, DJ Steve Aoki e outros. O vencedor do reality Toca Revela também marcará presença na festa.

"É uma oportunidade única para as marcas se conectarem com seu público e fazerem parte de um evento que trará grandes nomes da música. Realizar essa edição em um local icônico, com artistas tão relevantes, certamente fará deste um evento inesquecível para todos", afirma Paulo Samia, CEO do UOL.

Orquestrado em conjunto com a maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo, 30e, a parceria ilustra o momento de reposicionamento de mercado do festival - que aposta em novas experiências inesquecíveis para o público e lineup diversificado, com nomes internacionais pela primeira vez.

Ingressos com benefícios exclusivos

Clientes do PagBank podem comprar até 6 ingressos por CPF na pré-venda, com 10% de desconto, válido também para a venda geral.