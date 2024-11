Líder de consórcio que levou loterias de SP foi secretário de Bolsonaro

Alexandre Manoel é presidente do conselho do consórcio Aposta Vencedora, cuja empresa líder é a portuguesa SAV Participações. O consórcio arrematou o serviço de loterias do estado de São Paulo por R$ 600 milhões.

Segundo o secretário, o executivo esteve com o governador uma vez. Questionado se o governador Tarcísio de Freitas conhecia Alexandre Manoel, o secretário de Parcerias e Investimentos do estado, Rafael Benini, disse: "Eu conheci ele agora, tive reunião com ele e com o outro grupo. O que ele me disse foi que ele falou uma vez com o governador no PPI do governo Temer".

Em discurso após o leilão, executivo se dirigiu ao governador. Ele elogiou o modelo regulatório do governo de São Paulo para as loterias e disse: "Honestamente, espero que o senhor esteja aqui até 2030. Se estiver só até 2026, Deus é quem sabe. Mas, se estiver até 2030, seremos parceiros, como acontece no mundo desenvolvido, na alegria e na tristeza".