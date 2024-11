Tarcísio leiloa serviço estadual de loterias por R$ 600 milhões

Além da outorga fixa a gente se torna sócio do negócio e passa a auferir parte da receita. Quanto mais vocês performarem, mais o estado ganha. E a previsão é de um ganho de R$ 3,4 bilhões ao longo do período de contrato.

Tarcísio de Freitas, governador

Tarcísio disse que seu governo aposta na iniciativa privada. O plano é gerar R$ 500 bilhões com parcerias com a inciativa privada, disse o governador.

Entenda

O consórcio poderá explorar o serviço de forma física ou virtual. Ele não terá a obrigação de oferecer todas as modalidades de jogos porque terá de assumir as responsabilidades e os riscos do negócio, de acordo com os parâmetros do contrato.

Serão duas modalidades de jogos: as instantâneas e as de prognósticos. Na modalidade de loterias instantâneas, o apostador sabe o resultado imediatamente, como a raspadinha, quando o apostador apenas confere o resultado predeterminado.

Já a modalidade de prognósticos é dividida em quatro: específico, numérico, esportivo e passiva. No específico e numérico, o apostador escolhe e espera acertar a maior quantidade de números sorteados, como na Mega-Sena.