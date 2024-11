Dólar tem queda e Bolsa fecha em baixa após vitória de Trump

O dólar comercial terminou o dia em baixa de 1,26%, vendido a R$ 5,674. O dólar turismo teve queda de 0,22%, cotado a R$ 5,903, depois de ter sido vendido por R$ 6,051 na primeira metade do dia (dados preliminares).

No exterior, a moeda americana teve elevação ante outras divisas. Subiu 1,9% contra o iene japonês, 0,9% contra o euro e 0,7% contra o dólar canadense.

Nas últimas semanas, a possibilidade de uma vitória de Trump fez a moeda americana se valorizar ante outras divisas. Como o republicano tem um programa econômico visto como inflacionário, um eventual novo governo dele poderia levar a aumentos de juros nos EUA. A hipótese de elevação dos rendimentos da renda fixa americana fez investidores se antecipar e correr para deixar seus países de origem e migrar para esse tipo de ativo, movimento que requer a compra de dólares e pressiona as cotações da moeda.

Por que o dólar caiu aqui?

No Brasil, os efeitos de uma vitória de Trump já vêm sendo descontados do real desde meados de outubro. É o que diz Gustavo Bertotti, economista chefe da Fami Capital. "O real já depreciou demais por conta do Trump. Por isso, o que faz o maior impacto agora sobre a moeda é a questão fiscal, com um peso doméstico bem maior", diz o especialista. No acumulado do ano, o dólar tem alta de 18%.

O real já vem sendo afetado pelo que se convencionou chamar de "Trump Trade" por que é uma moeda fraca. "O real é muito sensível a esses movimentos internacionais". diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. A situação fiscal, com mais gastos que arrecadação é o que causa a debilidade da moeda, explica ele. É por isso que, segundo ele, a tendência é que o real continue no longo prazo a se desvalorizar, mais ainda agora sob os efeitos do novo mandato de Trump.