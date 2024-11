Lula cutuca Congresso sobre emendas e critica mercado: 'Age com hipocrisia'

Íntegra vai ar no domingo, às 22h30. A conversa será exibida no programa PODK Liberados, dos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF). Lula também comentou a eleição de Donald Trump nos EUA e a queda que sofreu em outubro no banheiro do Alvorada.

Lula tem resistido a qualquer corte que impacte em programas básicos e sociais. Enviando sinais de que não gosta de se submeter a pressões externas, o presidente gosta de repetir que alguns tipos de despesas, como os programas sociais, não são gasto, são investimento. Também flerta com o não cumprimento da meta fiscal, proposta pela própria equipe.

Suas falas têm gerado instabilidade no mercado, com alta do dólar e queda na Bolsa, enquanto a equipe econômica avalia um pacote possível para equilibrar as contas. A cúpula do governo tem se reunido desde segunda (4) para debater aonde será a sangria.

"A gente ainda não concluiu o pacote", informou o presidente. O presidente realizou uma nova reunião com diversas pastas nesta tarde, em meio a disputas internas para ver quem perde menos.

"Eu estou num processo de discussão muito séria, porque eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado", completou. "Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vão aceitar? Eu não sei se vão aceitar."

Lula também reclamou do Congresso. Desde que passou a ser cobrado para diminuir despesas, a articulação política do governo tem tentado "dividir" o ônus com o Legislativo, que também apresenta resistência em cortar suas verbas.