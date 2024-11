Brasil está entre os países com jornada mais excessiva, destaca advogada

A grande verdade é que há uma relação entre poder aquisitivo e jornada de trabalho. Então, os economistas até relacionam que quanto maior o poder aquisitivo da população, há uma sensível diminuição dessa redução da jornada de trabalho. Então, a gente precisa melhorar também a condição de vida pessoal das pessoas trabalhadoras no Brasil.

Fernanda Perregil, advogada trabalhista

No entanto, a advogada avalia que uma proposta que estabeleça 40 horas semanais de trabalho é mais viável do que uma de 36 horas.

Já há algumas convenções coletivas, que é com o sindicato, reduzindo para 40 horas, o que você teria normalmente em uma escala de 5x2. Ou seja, trabalho cinco dias na semana.

Acho que [com jornada de] 36 horas a gente chegaria no padrão Alemanha, França e alguns países da Europa. Acho que a gente não está ainda nesse patamar econômico, a gente precisa crescer muito. A gente tem o achatamento do salário. A gente tem um problema gravíssimo, que são as plataformas digitais, que até agora tem todo esse questionamento do vínculo. A gente tem reclamação constitucional no STJ discutindo se é PJ ou CLT.

Eu acho que essas 36 horas vão ajudar a discutir o assunto, trazer o assunto a discussão. Mas acho que hoje no Brasil é um pouco inviável.

