Haddad é nomeado pela Time uma das lideranças climáticas mais influentes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi listado pela revista Time como uma das cem lideranças climáticas mais influentes de 2024. A escolha considera as iniciativas do governo em busca de um crescimento econômico mais sustentável.

O que aconteceu

Publicação destaca a atuação do ministro brasileiro. Segundo a Time, Haddad é a "força" por trás do presidente Lula para transformar o Brasil em uma liderança climática global. "O plano de transformação climática de Haddad visa criar milhões de novos empregos verdes e impulsionar um crescimento econômico significativo", destaca o texto que descreve a atuação do ministro.

Brasil "estava atrasado com as prioridades ambientais". A revista afirma que Haddad conseguiu apresentar um plano após "quatro anos de retrocessos" sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Haddad espera exercer essas ambições e um fundo inovador que visa arrecadar US$ 125 bilhões para florestas tropicais ao redor do mundo, quando o Brasil sediar o G20 em novembro e a cúpula climática anual da COP da ONU no ano que vem", diz a publicação.