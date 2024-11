Pagamento do 13º vai injetar R$ 321,4 bilhões na economia, estima Dieese

Metade da gratificação natalina será destinada a profissionais do Sudeste. A região concentra a maioria dos empregos formais, aposentados e pensionistas. No Sul, devem ser pagos 16,7% do montante e no Nordeste, 15,9%. Já as regiões Centro-Oeste e Norte respondem por, respectivamente, 9% e 5% dos pagamentos.

Maior valor médio para o 13º deve ser pago no Distrito Federal (R$ 5.665). Por outro lado, os menores montantes serão recebidos no Maranhão e Piauí, correspondente a cerca de R$ 2.000. As médias, no entanto, não incluem o pessoal aposentado pelo regime próprio dos estados e dos municípios.

Média somente do setor formal alcança R$ 3.820. A maior média deve ser paga aos trabalhadores do setor de serviços e equivale a R$ 4.382; a indústria aparece com o segundo valor, equivalente a R$ 3.896; e o menor ficará com os trabalhadores do setor primário da economia, R$ 2.380.

Aposentados e pensionistas receberam 13º antecipadamente. O montante total do Dieese ainda considera o valor recebido pelos beneficiários do INSS, independentemente do montante que já tenha sido pago. Com isso, os números constituem projeção do volume total de 13º salário que entrará na economia ao longo do ano e não necessariamente nos dois últimos meses de 2024.

Dados governamentais foram utilizados na estimativa. Para a análise, o Dieese considera as divulgações da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), ambos apresentados pelo Ministério do Trabalho. Também são observadas informações da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE ((Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional.

Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro. O montante corresponde 50% do salário bruto, sem descontos. Já a segunda prestação precisa ser depositada até 20 de dezembro em um valor menor, com os descontos referentes aos desembolsos ao INSS (Instituto Nacional do Serviço Social) e Imposto de Renda.