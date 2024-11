'Não vejo as decisões de Trump prejudicando o Brasil', diz Meirelles

O que aconteceu

Restrições comerciais de Trump e oportunidades comerciais. Para o ex-ministro de Michel Temer, enquanto as novas taxações de importações que poderão ser impostas pelos Estados Unidos são vistas como um obstáculo para países exportadores, como o Brasil, essa medida pode revelar vantagens estratégicas, especialmente em setores como commodities.

O Brasil mantém um mercado interno robusto, com a indústria focada, principalmente, no consumo doméstico, assim o impacto direto das restrições impostas pelo governo Trump sobre o mercado brasileiro parece limitado.

Henrique Meirelles, Co-Chairman do Lide, foi ministro da Fazenda entre 2016 e 2018 e presidente do Banco Central (2003 - 2011)

Investimentos em infraestrutura e consumo são cruciais para o Brasil. Dessa forma, Meirelles afirmou no evento que mesmo sob políticas protecionistas globais, o Brasil encontra espaço para fortalecer sua economia internamente e que as exportações brasileiras diversificadas ajudam a mitigar riscos.

Europa e crescimento modesto

Europa enfrenta desafios para crescer economicamente. Segundo António Nogueira Leite, presidente do Conselho de Administração da Mapfre e ex-secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal, que também esteve presente no evento, o crescimento esperado para a zona do euro em 2026 será modesto, com projeções entre 0,8% e 1,6%.