Governo investe em campanhas e ações para recuperar o turismo gaúcho

No entanto, faltam pacotes turísticos. Machado reforça a falta de alternativas de pacotes turísticos que façam ligação entre as regiões e as cidades, "porque possuímos coisas interessantes, porém isoladas. O setor, incluindo hotéis e restaurantes, por exemplo, precisam se unir. Também precisamos de um grande centro de eventos, aproveitando a nossa localização geográfica", afirma.

Organização e melhorias

Turismo é um dos pilares da economia do estado. Um dos pilares da economia do Rio Grande do Sul, o setor de turismo é responsável por uma parcela significativa do PIB (Produto Interno Bruto) estadual. Somente em 2022, o setor representou cerca de 4% do PIB gaúcho, com impacto em setores como hotelaria, gastronomia e comércio.

O estado já retoma a normalidade com estradas e aeroporto funcionando. Com cerca de 80% da capacidade operacional, o aeroporto Salgado Filho, principal eixo do transporte aéreo da região Sul, retomou a operação de voos no dia 21 de outubro. Para novembro, a expectativa é que o terminal passe a operar mais de 122 voos diários, transportando cerca de 16 mil viajantes.

Com a reabertura do Salgado Filho, a procura por voos e a ocupação de hotéis nas cidades gaúchas devem dobrar. A previsão é que o setor de turismo passe a operar em sua capacidade máxima até o final do primeiro trimestre de 2025.

Números das perdas no turismo com as enchentes: