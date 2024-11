BID vai ampliar financiamento climático anual para R$ 65,2 bilhões até 2030

Somente em 2023, o BID investiu R$ 43,27 bilhões para o financiamento climático. O total referente a US$ 7,5 bilhões foi dedicado pelas instituições para estabelecer as bases para a resiliência climática de longo prazo. "Essas projeções destacam a determinação do BID e do BID Invest de ampliar a ação climática na América Latina e Caribe", disse Jordan Schwartz, vice-presidente executivo do BID.

Estamos dando passos concretos para assegurar que nossos recursos gerem progressos reais, focando nas regiões que mais precisam deles e construindo resiliência onde ela importa.

Jordan Schwartz, vice-presidente executivo do BID

Instituição também mira o desenvolvimento econômico da região. O BID e o BID Invest estão trabalhando para impulsionar investimentos, criação de empregos e resiliência em toda a América Latina e Caribe por meio de programas regionais, a exemplo do Amazônia Sempre, One Caribbean e América en el Centro, que integram políticas climáticas e conservação da biodiversidade.