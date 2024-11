Smiles fatura R$ 1,35 bilhão com alta de 14% no terceiro trimestre de 2024

A Smiles registrou 40% de participação de mercado no primeiro trimestre de 2024, segundo a ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização). No ano, a empresa conquistou 320 mil novos clientes, ou seja, detentores de milhas que fizeram o primeiro resgate para a compra de passagens aéreas. A Smiles também tem um clube de assinaturas que atingiu 1,1 milhão de sócios, com um crescimento de 9,3% no terceiro trimestre em base anual. No período, o número total de clientes chegou a 23,6 milhões, com uma alta de 6,6% na mesma comparação.

Clientes podem acumular milhas por meio de outros benefícios. Além das milhas, eles acessam benefícios, promoções, descontos e ainda podem acumular milhas com a compra em dinheiro de produtos junto a parceiros, a exemplo de Magazine Luiza e Uber. Mas a presidente da Smiles admitiu que o objetivo é direcionar a demanda para a troca de milhas por passagens aéreas. "Eu gosto de acompanhar os indicadores que estão fazendo os clientes viajar. De todos os sócios do clube, mais de 70% compraram passagens aéreas este ano. É um nível de engajamento altíssimo. Esse é o nosso propósito", disse.

Os planos de expansão da Smiles incluem a entrada no segmento de benefícios corporativos para funcionários. Carla Fonseca lembrou que uma tendência pós-pandemia é das empresas oferecerem benefícios adicionais aos trabalhadores, além dos tradicionais plano de saúde, vale-transporte e vale-refeição ou alimentação. A empresa de fidelização encomendou vários estudos que apontaram esta mudança nos perfis de benefícios, com a maioria voltada ao bem-estar dos profissionais. Outro investimento da Smiles tem sido na oferta de serviço de agência de pacotes de viagens, com a operadora Smiles Viagens.