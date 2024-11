'Bancos brasileiros são pioneiros e exportam tecnologia', diz Febraban

Novidades brasileiras são exemplo para outros países. Sandra Utsumi, diretora-executiva do Haitong Bank, afirma que Banco de Portugal criou um outro mecanismo semelhante ao Pix para aperfeiçoar os meios de pagamento. Ela explica a possibilidade de integração entre Brasil e Portugal para ampliar a inclusão financeira.

O Brasil, com a necessidade de acesso a serviços financeiros, utilizou de diversos mecanismos para que as pessoas não necessitem carregar dinheiro nos seus bolsos.

Sandra Utsumi, diretora-executiva do Haitong Bank

Setor bancário superou três crises nos últimos 30 anos. Sidney cita a elaboração do Plano Real, em 1994, a crise financeira global de 2008 e a pandemia de Covid-19 como importantes testes enfrentados pelas instituições financeiras. "Apesar de desafiadores, esses momentos foram chave para forjar e testar o fortalecimento e a solidez do nosso setor bancário", afirmou.

Inclusão bancária dos brasileiros ainda é entrave. Utsumi reconhece o Brasil como um dos países emergentes mais bancarizados do mundo, com 86% da população, mas diz ainda haver espaço para ampliar a inclusão financeira em meio aos avanços tecnológicos. "O interessante seria, à medida que a população avança do ponto de vista financeiro, ter mais acesso aos serviços bancários", avalia ela.

Expansão do ambiente virtual pode justificar situação. Luiz Fernando Furlan. chairman do Lide, avalia que o acesso à internet ainda indisponível em regiões do Brasil e a preferência de parte dos consumidores pelo dinheiro físico inibem o acesso aos bancos. "Portugal, com 100% de cobertura digital, não tem essa desvantagem", observa Furlan.

Presidente da Febraban destacou o papel do setor na pandemia. Sidney ressalta que as instituições, após serem "testadas no limite do limite" e mostrarem resiliência com as "provas de fogo" anteriores, conseguiram desempenhar um papel relevante na pandemia. "Não foi fácil, alguns bancos ficaram aí no meio do caminho, mas nós consolidamos uma história bancária que não deve nada ao mundo", reforça ele ao recordar a injeção de R$ 15 trilhões do setor na economia.