Campos Neto diz que Open Finance brasileiro é o mais completo do mundo

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira (29), durante participação no LIDE Brazil Conference London, evento promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo, que reúne líderes políticos, empresariais, além de investidores brasileiros e britânicos, que o Open Finance feito no Brasil "é o que tem mais produtos no mundo"

O que aconteceu

O presidente do BC destacou a presença do Open Finance no Brasil. Durante exposição, o presidente do Banco Central enalteceu o trabalho do BC à frente do sistema que permite aos usuários compartilhar informações bancárias com diversas instituições financeiras. "Nosso Open Finance é o mais aberto, que tem mais produtos no mundo e o que evoluiu mais rápido", destacou.

Modelo brasileiro expandiu a democratização do sistema. Carla Ferreira, vice-presidente da Câmara de Comércio na Grã-Bretanha, afirma que o modelo nacional permite a troca de experiências entre os países. "O Brasil foi além, com um enfoque claro na democratização do acesso aos serviços financeiros, mas também na redução de custo de transação e custo de crédito, um elemento necessário dado o nosso cenário macroeconômico", destacou.