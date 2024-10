Temer defende estabilidade jurídica e política para atrair investimentos

A necessidade de estabilidade política e jurídica como base para atrair investimentos internacionais foi destaque na manhã desta terça-feira (29) durante o Lide Brazil Conference London, evento promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo.

Um dos convidados do evento, o ex-presidente Michel Temer enfatizou a importância de garantir previsibilidade para investidores, destacando o impacto positivo das reformas previdenciária, tributária e do arcabouço fiscal. A conferência reuniu líderes políticos, empresários e investidores do Brasil e do Reino Unido para discutir estratégias que fortaleçam o cenário de negócios no país.

O que aconteceu

Temer defende responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade. O ex-presidente ressaltou que não basta arrecadar muito se o governo não mantiver controle rígido sobre os gastos. Segundo ele, o estabelecimento de um teto para os gastos públicos foi essencial durante sua gestão para assegurar o equilíbrio econômico e criar as bases para futuras reformas.