Pacheco defende fim da reeleição para presidente em evento do Lide

Proposta valeria a partir de 2030. Abrangeria os cargos de presidente, governador e prefeito, a partir de 2030, dando a chance para os atuais chefes do Executivo ainda serem reeleitos.

Fala ocorreu em debate sobre ESG no evento. Com Pacheco, estiveram na mesa o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB); José Luis Blasco, CEO da Acciona Carbon e diretor de sustentabilidade da Acciona; Patricia Iglecias, professora de direito civil por danos ao meio ambiente na USP — ela foi presidente da Cetesb de 2019 a 2023 e secretária do Meio Ambiente do estado de São Paulo de 2015 a 2016; Rose Easton, diretora de ecossistemas de investimento responsável da Principles for Responsible Investiment (PRI); e Aguinaldo Ballon, CEO da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro).