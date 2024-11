'Quem chega a Lisboa é lisboeta': Lide saúda relação Brasil-Portugal

"Portugal pode ser porta de entrada do Brasil para a Europa", diz Michel Temer. O ex-presidente afirmou que a presença internacional do Lide auxilia na diplomacia brasileira e exibe o Brasil. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, citou a cidade como "a capital da inovação da Europa". "Venham a investir em Lisboa, mas sejam também parte da nossa sociedade", reforçou.

Relação histórica entre Brasil e Portugal permite "pular etapas". Para o chairman do Lide Portugal, Marcelo Salomão, o relacionamento bilateral permite "tratar sobre todo o tipo de assunto que coloque as empresas brasileiras e portuguesas em conjunto na melhora do mundo".

Evento é o segundo realizado em parceria com o UOL. O CEO do UOL, Paulo Sâmia, disse ser um prazer estar novamente à frente do encontro internacional. "Para nós do UOL é um privilégio poder contribuir para discussões cada vez mias críticas e responsáveis", destacou. "No último evento, em Londres, mais de 40 mil pessoas assistiram ao vivo ao evento e mais de 200 mil pessoas foram impactadas", recordou ele.

Temer enalteceu a união do evento com a Folha de S.Paulo e o UOL. Em sua exposição inicial, o ex-presidente ressaltou o avanço de temas discutidos há duas semanas, como a questão do crédito de carbono. O assunto, que foi amplamente discutido no encontro, foi aprovado na última quarta-feira (13) pelo Senado Federal. "É muito interessante essa parceria com a Folha e com o UOL, é uma divulgação extraordinária", ressaltou.

Essa interlocução e a construção de pautas têm ajudado não só a dar à luz, a bússola para vários investidores do nosso país, mas também ajudando em importantes debates por parte do Congresso Nacional.

Senador Weverton Rocha (PDT-MA)

"Quem chega a Lisboa é lisboeta". Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ainda convocou empresários de outras partes do mundo, mas principalmente do Brasil, a investirem em Portugal. "Venham a investir em Lisboa, mas sejam também parte da nossa sociedade. Quem chega a Lisboa é lisboeta", disse.