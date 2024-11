Saiba o que a loja pode fazer e os direitos do consumidor na Black Friday

Qual é a responsabilidade dos marketplaces na data?

Sites e vendedores têm responsabilidade solidária. Segundo os especialistas em direito do consumidor, as empresas dividem a responsabilidade em eventuais irregularidades a partir da compra de um produto cadastrado na plataforma. "Caso a loja parceira cometa irregularidades, o consumidor pode cobrar tanto do vendedor quanto do marketplace", afirma Santos.

Como provar que houve uma propaganda enganosa?

Consumidor pode reclamar ao constatar promoção falsa. Santos recomenda que a queixa seja acompanhada por provas da irregularidade. "O consumidor pode reclamar administrativamente no Procon ou, em última instância, judicialmente. Para provar a publicidade enganosa, é essencial coletar evidências, como capturas de tela, e-mails promocionais ou anúncios", destaca o advogado.

Falhas no pagamento isentam site de cumprir a oferta?

Cumprimento das promoções é responsabilidade do lojista. Santos afirma que o consumidor pode exigir o preço inicial caso não seja o responsável pela falha. Ele reforça que a obrigação é amparada pelo artigo 35 do CDC (Código de Defesa do Consumidor). "É fundamental documentar a falha com capturas de tela ou comprovantes de tentativa de pagamento", orienta.