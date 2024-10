Calor e 13° devem impulsionar vendas de ar-condicionado no fim do ano

Como a economia brasileira ainda é relativamente fechada, os preços praticados pela indústria nacional ainda têm um peso bastante significativo no mark-up de preços do varejo. Ou seja, é possível que o varejo tenha que repassar pelo menos parte desses preços até o final do ano. Mas por conta do mercado de trabalho aquecido e dos juros na ponta ao consumidor ainda em queda, as perspectivas para essas datas comemorativas ainda são positivas.

Fabio Bentes, economista-sênior da Confederação Nacional do Comércio (CNC)

Recuperação do setor

A alta reflete, na verdade, uma recuperação de perdas. 2022 foi o pior dos últimos dez anos para o setor, de acordo com dados da associação.

A expectativa otimista vem após meses de vendas históricas entre janeiro e agosto deste ano, quando foram comercializadas 71 milhões de eletrodomésticos e aparelhos eletroportáteis, uma alta de 31,5% em relação ao mesmo período de 2023. A alta das vendas foi puxada pelo aumento das temperaturas, que fez disparar as vendas de ar-condicionados e ventiladores. Com a proximidade do verão, a tendência é que isso se mantenha, de acordo com a Eletros.

Agora a gente, enfim, começa a recuperar todas as perdas que aconteceram em 2022 e no início de 2023. Se os fatores econômico e climático se mantiverem, podemos alcançar um resultado ainda melhor, ou pelo menos igual ao que aconteceu no primeiro semestre. Como esses fatores não estão na decisão ou nas mãos da indústria, a gente tem a expectativa otimista, mas cautelosa, de um crescimento relevante na ordem de 10% a 15%.

Jorge Nascimento, presidente executivo da Eletros

Qual o cenário

No primeiro semestre, a redução da taxa Selic trouxe mais dinheiro para circular na economia, e é apontada como fatores para aquecimentos das vendas, de acordo com Nascimento, da Eletros. Controle da inflação, políticas de distribuição de renda e programas como o Desenrola, que limpou o nome de famílias endividadas, também contribuíram para o aumento expressivo de vendas no primeiro semestre.