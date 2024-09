Seguindo Mercado Livre, Shopee anuncia novo centro para agilizar entregas

A Shopee inaugura nesta segunda-feira (30) o primeiro centro de distribuição fullfilment no Brasil. Isto significa que o espaço vai armazenar produtos dos vendedores brasileiros e, ao serem vendidos, a Shopee fica responsável pela preparação dos pacotes e envio aos consumidores.

O objetivo é acelerar as entregas e melhorar a experiência dos usuários do marketplace, segundo a Shopee. O anúncio foi feito alguns dias depois de o Mercado Livre anunciar uma expansão em sua malha logística. Hoje a varejista tem 10 centros neste modelo e anunciou que vai chegar a 21 até o final de 2025.

O que aconteceu

Hoje a Shopee tem 11 centros de distribuição no modelo cross-docking. Nestes espaços, as mercadorias vendidas são coletadas via parceiros logísticos, depois reorganizadas e direcionadas aos hubs de entrega para serem entregues ao consumidor final. São quatro unidades no estado de São Paulo e outras no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul.