Concentração de renda é uma tragédia para o varejo, diz presidente da Petz

Não tem cabimento ser contra a tributação de dividendo. É só olhar o mundo. Brasil e Letônia não tributam dividendos, o resto do mundo tributa. É saudável tributar o dividendo. O que não é saudável é cobrar 34% de imposto de renda sobre o lucro da empresa. Você não está dando incentivo para as empresas pensarem em reinvestir.

Haddad é coerente no tema da taxação de grandes fortunas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse recentemente que a taxação dos super-ricos não deve ser adotada de forma unilateral pelo Brasil, pois isso poderia gerar fuga de capitais. Para Zimerman, Haddad está "certíssimo". "Ele está certíssimo nisso. Nenhum país consegue fazer isso. Ou a comunidade internacional se une para todos taxarem, ou, se isso não acontecer, é muito sábio não adotar, porque é um tiro no pé."

Juros altos sacrificam população

O empresário questiona a necessidade de juros tão altos no Brasil. O empresário diz que a discussão dos juros passa pela questão da estabilidade fiscal, mas questiona a necessidade de juros tão altos no país. A taxa básica de juros está hoje em 11,25%. Descontada a inflação, os juros reais ficam na casa dos 8%. "Por que precisa ter esse tamanho de juros reais? 5% não seria suficiente? Eu não estou convencido em absolutamente nada que 5% não seria sustentável", diz Zimerman.

Para o empresário, a análise da inflação deveria considerar o contexto mundial. Zimerman defende que a meta de inflação, que atualmente é de 3%, precisaria considerar o efeito inflacionário gerado pela pandemia em todo o mundo. Para ele, a inflação no país não é efeito de um aumento da demanda da população, que está "sacrificada pelos juros altos". Na pandemia foram despejados trilhões de dólares no mundo. É evidente que isso provoca um efeito inflacionário. E não se faz nenhum ajuste [na meta de inflação] por conta dessa pressão? Não é só no Brasil, o mundo sofreu. Essa inflação que temos é fruto de algum superaquecimento? Ou tem mais um efeito de outras coisas que não têm a ver exatamente com demanda? Eu não vejo a população super próspera com dinheiro. Eu vejo uma população arrebentada. Uma população que é sacrificada pelo modelo tributário, é sacrificada pelos juros altos e uma classe média que vai sendo esmagada.

Pobre paga juros altos e rico que se beneficia. O empresário diz ainda que os juros altos são mais um instrumento de concentração de renda e inibem o investimento produtivo.



Um punhado de pessoas que tem dinheiro aplicado. Esses são os beneficiados dos juros altos. E milhões de pessoas pagam o efeito. É o pobre que está pagando juros altos e é o rico que está se beneficiando. É mais um mecanismo de concentração de renda. Não bastasse isso, o rico pensa o seguinte: por que vou investir na bolsa? Por que vou abrir empresa, se posso deixar rendendo 8% de juros reais ao ano? Que tipo de transferência de renda que a gente fica fazendo com os juros na estratosfera desse jeito?

Importações e bets

Batalha da taxação das importações ainda não acabou. Após muita pressão do varejo e da indústria nacionais, foi definido um imposto de importação de 20% para compras internacionais de até US$ 50. Antes disso, o imposto era zero, e esses produtos só pagavam ICMS. Para Zimerman, ainda que a taxação em 20% seja uma vitória, o tema não está superado e os produtos estrangeiros continuam sendo beneficiados. Ele defende que, para haver equanimidade no pagamento, os produtos de fora deveriam pagar cerca de 60% de imposto de importação.