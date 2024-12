Após Black Friday forte, varejo está otimista com vendas do Natal em 2024

A Black foi positiva, mas não é que foi explosiva. Não foi boa a ponto de canibalizar as vendas do Natal, mas a coincidência do pagamento do 13º às vésperas da Black fez aumentar um pouco o que se comprou na Black, alguma coisa foi antecipada, e vai significar vendas a menos em dezembro.

Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail

Nem sempre há uma relação clara entre Black Friday e Natal. Para Danniela Eiger, head de varejo da XP, é possível que o consumidor antecipe as compras para aproveitar as promoções, mas que comportamento depende muito mais do cenário macroeconômico e do apetite para consumo. Eiger diz que não existem indicadores que façam uma correlação entre as datas.

Black Friday é um termômetro para o consumo. Normalmente, quando as vendas vão mal, pode indicar um Natal mais fraco ou mediano e vice-versa. "Os setores mais expostos ao evento são os de duráveis e e-commerce, especialmente eletrônicos e eletroportáteis, porque os descontos percentuais nesses produtos têm maior valor em reais", afirma Eiger.

Natal é sobre emoção

Black Friday foi a melhor dos últimos anos. Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o varejo do Google Brasil, diz que apenas 20% dos consumidores aproveitam a data para comprar presentes de Natal. A maioria faz compras para si mesmo.