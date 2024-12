Entenda o passo a passo do acordo entre Mercosul e União Europeia

A cooperação política é de competência compartilhada entre a União Europeia e seus Estados-membros. Nesse caso, basta o veto de um país no Conselho Europeu para barrar a assinatura do acordo, que também teria de ser ratificado pelos parlamentos de cada país.

Em qualquer dos casos, o processo deve levar muitos meses ou alguns anos. De acordo com as regras da União Europeia, no entanto, o acordo pode ser colocado em prática de forma provisória, no total ou em parte, antes da conclusão do processo.