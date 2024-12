Índice do Consumidor: apesar de estável, otimismo está menor que em 2023

A confiança do consumidor se manteve em nível otimista em dezembro deste ano, apesar de uma queda significativa em comparação ao ano passado. É o que aponta o INC (Índice Nacional do Consumidor), divulgado pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo) nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu?

A média de confiança do consumidor atingiu, em dezembro, a marca de 103 pontos. Isso significa que o consumidor está otimista em relação ao andamento da economia, de acordo com o indicador. Apesar de estável, o número é 5,5% menor que o registrado em dezembro do ano passado, quando foi de 109 pontos.

Desde setembro, conforme a Associação Comercial de São Paulo, o índice se mantém acima dos 100 pontos. A sondagem, em parceria com a PiniOn, foi realizada com 1.679 famílias, em nível nacional, que moram em capitais e cidades de interior.