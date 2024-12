Lojas não são obrigadas a trocar presentes. Confira as regras

Nem todo mundo acerta na escolha do presente de Natal ou do amigo-secreto, comum em empresas e nos encontros com a família nessa época do ano. Afinal, sempre tem aquela pessoa que é difícil de agradar e que corre para a loja trocar o presente. Apesar de não ter data oficial no calendário, 26 de dezembro é conhecido como "o dia da troca" dos presentes no comércio.

Mas, apesar da tradição, a loja não é obrigada a efetuar a troca quando o consumidor não gostou do presente.

O que diz a lei?

Comércio físico pode recusar troca. O CDC (Código de Defesa do Consumidor) não prevê a troca ou desistência da compra de um produto por tamanho, ou por não gostar somente em aquisições pela internet. Porém, a maioria das lojas físicas acaba aceitando a substituição de um produto por outro com valor equivalente para agradar o cliente e, quem sabe, garantir uma nova venda com sua ida ao estabelecimento.