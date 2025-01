Sephora tem milhares de queixas por Black Friday; clientes se dizem lesados

A psiquiatra Carolina Lins Coutinho, 31, do Rio de Janeiro, fez duas compras na Sephora durante a Black Friday. Uma no dia 21 de novembro e outra, no dia 30. "Na primeira, eram cinco itens: um perfume Gucci, um gel para sobrancelha da Benefit, uma base de maquiagem e uma loção corporal, ambas da própria Sephora, além de um blush da Mac. No total, gastei R$ 789. Se eu fosse fazer a compra hoje, sem descontos, daria R$ 1.240", comenta. "Na segunda, comprei um gloss labial da Anastasia e um corretivo de olhos da Nars. No total, deu R$ 182. Hoje, com o valor cheio, seria R$ 262", calcula. Dias depois da segunda compra, veio a notícia: a aquisição havia sido cancelada.

Em 13 de dezembro, Coutinho recebeu a entrega incompleta da primeira compra. Dos cinco itens, chegou apenas um: a loção corporal. Ela entrou em contato com a empresa, mas diz que a Sephora nada fez para resolver o problema. Ela nem recebeu os produtos nem teve o estorno do dinheiro que gastou.

"Acho isso um absurdo, há um descaso claro da empresa. Tentei contato pessoalmente, por email, WhatsApp, Instagram e telefone", diz. "Foram mais de 15 ligações, 11 e-mails, 9 directs de Instagram e três dias de conversas no WhatsApp." Ela já consultou advogado e pensa em processar a empresa.

Cadê o meu dinheiro?

Outra cliente frustrada é Iana Letícia Soares, 28, arquiteta de Fortaleza (CE), que se disse compradora assídua da Sephora. "Participo até do Beauty Club [uma espécie de clube de fidelidade da marca]. Eu estava com R$ 50 reais de saldo quando fiz as duas compras da Black Friday", diz. Em 23 de novembro, Iana comprou um reparador de cabelo da L'Óreal Paris e outro da Wella, além de um blush da Nudestix. Total: R$ 199,78. "O blush era o que eu mais queria, pois estava com um desconto de 40%", diz, decepcionada, pois nunca o recebeu.