Como a Shopee quer alavancar vendas com o patrocínio ao Flamengo

Agora, será a primeira vez que vamos patrocinar uma instituição como o Flamengo. Ela nos ajuda a reforçar o diálogo com a cultura do Brasil.

Tivemos campanhas com a Xuxa, Ludmilla e É o Tchan, por exemplo. São nomes que dialogam com o Brasil inteiro e o Flamengo vai ajudar nessa construção de marca.

Vocês têm uma comunicação mais descontraída, com campanhas divertidas. Pretendem fazer isso no futebol?

Na Shopee, a gente tem o DNA de ser alegre e ser musical. A ideia vai ser conectar isso: o humor, a alegria e a musicalidade da torcida dentro desse conceito de paixão, de garra e união da nação. Nossa assinatura, 'É do Mengão, É da Shopee', já traz um pouco disso.

Estamos no Brasil há 5 anos e mais de 90% dos pedidos são de vendedores brasileiros para consumidores brasileiros. Queremos reforçar bastante isso nessa parceria como Flamengo.

O Flamengo é a porta de entrada do futebol para a Shopee? Vem mais patrocínio por aí?

Não descartamos nada. Neste momento, nosso plano é iniciarmos bem essa parceria. Mas não podemos deixar de pensar em parcerias futuras com outros clubes e outras instituições esportivas, de outras modalidades também.