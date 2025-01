'Quem quer ser um milionário'?: Nestlé lança promoção que dará R$ 2 milhões

O BBB 25 começa hoje (13) e, junto com o programa, a Nestlé lança sua maior ação promocional do ano. A multinacional, que estará pela 3ª vez no programa, usará o reality para mostrar produtos e divulgar a promoção Nestlé Faz BBBem, que dará um celular por dia, um carro por semana e, no sorteio final, R$2 milhões ao ganhador final.

Para entender um pouco mais sobre a estratégia da marca no programa, que passa pela análise de vantagens e riscos que estar no reality, o UOL Mídia e Marketing conversou com Ionah Kochen, vice-presidente de marketing e comunicação corporativa da Nestlé no Brasil. Confira:

É a 3ª vez que a Nestlé patrocina o BBB. O que vocês esperam da edição deste ano?