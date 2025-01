Americanas volta a fechar lojas em SP após festas de fim de ano

Em parte devido aos dados do relatório, em 30 de dezembro as ações das Americanas fecharam em alta de 20%, cotadas a R$ 6,20. No entanto, no início do ano, já voltaram a cair e estão no patamar de R$ 5,55. No ano, a desvalorização é de quase 93%.

As Lojas Americanas estão em processo de recuperação judicial depois que foi descoberta uma fraude que ultrapassa R$ 20 bilhões. Dias depois de ser empossado no cargo, o presidente da Americanas, Sergio Rial, decidiu deixar o comando da companhia, em janeiro de 2023. Era apenas o começo de um escândalo financeiro. Rial anunciou ter descoberto "inconsistências em lançamentos contábeis" da empresa.

Ex-CEO Miguel Gutierrez é acusado de ter articulado o esquema. Ele chegou a ter a prisão decretada e fugiu do país. O mandado de prisão foi revogado em agosto de 2024.

A assessoria de imprensa da Americanas preferiu não comentar sobre os endereços específicos de lojas fechadas neste ano. Leia posicionamento da empresa

A Americanas afirma que o processo de abertura e fechamento de lojas faz parte do curso normal do varejo, somado ao plano de transformação da companhia, que prevê ajustes, de curto e médio prazos, com foco na rentabilidade e otimização do negócio e para atender comportamentos de consumo em determinadas regiões. A abertura de unidade em Eusébio, no Ceará, reforça esse movimento. A companhia reitera que possui cerca de 1.600 lojas espalhadas por todo o país, além do site e app, com o objetivo de oferecer a melhor experiência para seus clientes.

Assessoria de imprensa das Lojas Americanas

Endereços fechados em 2025 na cidade de São Paulo