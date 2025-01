Dois anos após rombo bilionário das Americanas, ninguém foi punido

No entanto, o resultado é proveniente dos descontos que a empresa teve com as negociações do acordo de recuperação. Tirando isso, segundo a companhia, não houve nem lucro nem prejuízo no período. As contas ficaram no zero a zero, conforme informações da companhia.

E as ações?

Desde a descoberta do rombo, as ações da companhia perderam 99% do valor, segundo a Economatica. Essa perda de valor vai ser objeto de uma ação de arbitragem por parte dos acionistas minoritários. Uma ação de arbitragem é um processo fora da Justiça, num âmbito privado.

Eles, que são cerca de 500 investidores que compraram ações antes da descoberta da fraude, demandam uma indenização. Pedem R$ 32 bilhões por perdas com as ações mais sanções por abuso de poder de controle. O grupo alega que não teria comprado as ações se não tivesse sido enganado pelos balanços fraudulentos.

Como está a situação na Bolsa e na CVM?

Ação da Americanas deixou o Ibovespa, mas continua sendo negociada. O papel virou objeto de especuladores. No dia da divulgação do último relatório de resultados, em 13 de novembro passado, as ações subiram 180% em um único pregão. Passaram de R$ 3,34 para R$ 9,41. Atualmente estão cotadas em torno de R$ 5,61.