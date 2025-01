Vazam fotos de novos aviões chineses, e até a Bolsa nos EUA é afetada

O mais interessante é mostrar como o desenvolvimento chinês pode estar bem à frente do dos Estados Unidos, já que o país norte-americano vinha levando em ritmo mais lento o que chama de NGAD (Next Generation Air Dominance, ou, Próxima Geração de Domínio Aéreo). Pelo menos, até agora.

Concorrência afetada

Atualmente, o caça considerado o mais moderno em produção nos países do hemisfério ocidental é o F-35, da norte-americana Lockheed Martin. A fabricante teve suas ações afetadas por essas imagens, e um analista financeiro indicou uma retração na confiança nos papeis da empresa.

Ao site de notícias financeiras Barron's, o especialista Scott Deuschle, do Deutsche Bank, reviu suas perspectivas para a Lockheed Martin no curto prazo. Ele mudou a classificação da norte-americana de "comprar" para "manter", além de ter rebaixado a sua meta dos preços das ações de US$ 611 para US$ 523.

Após a notícia ir ao ar na semana passada, as ações da companhia sofreram uma queda de 0,8%, mais do que a média da Standard & Poor's 500, que foi de 0,2%.

Grande parte da preocupação do analista se deve ao fato da incerteza da manutenção a longo prazo dos caças F-35 e perante a modernização da frota de aviões na China. Com a necessidade de acompanhar a evolução cada vez mais rápida das aeronaves de combate chinesas, o governo dos EUA pode tentar acelerar o programa NGAD, o que poderia frear a produção dos F-35 para favorecer um novo modelo de aeronave.