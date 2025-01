Grifes de luxo perdem clientes, e a geração Z pode estar por trás disso

Grifes precisam voltar a despertar o desejo do consumidor, especialmente da geração Z. "Voltem aos livros, façam produtos mais inspiradores, tornem a experiência de compra maravilhosa. Você precisa encontrar constantemente os consumidores em um novo ângulo, surpreendê-los e encantá-los." Ela acredita que o problema não seja a qualidade dos produtos, mas o fato de que não impressionam mais a clientela, causando tédio em consumidores que têm acesso a (quase) tudo.

Michael Kors, fundador da grife que leva o seu nome, admitiu em setembro durante a Semana de Moda de Nova York que o tédio da clientela é um problema para ele. As lojas sofrem com "fadiga de marca", de acordo com Kors, e a queda ano a ano em venda já atinge 14%. O estilista ainda culpou as fast-fashion e influenciadores por acompanharem tendências muito mais rápido do que grandes maisons podem.

Cliente do luxo quer exclusividade e as grandes grifes não são capazes de oferecê-la mais. A exceção é a Hermès, que viu enorme crescimento em 2024, graças às longas listas de espera e exigências a respeito do perfil do cliente na própria loja antes de comprar sua cobiçada bolsa Birkin. "A exclusividade cria uma mística em torno de ter algo raro e dá um senso de valor quando você olha para a etiqueta do preço", disse Hitha Herzog, analista de mercado, à Fortune.

Queda nas vendas também tem a ver com a desaceleração das compras da classe média e dos novos milionários na China. Na avaliação da publicação, estes eram grandes catalisadores dos lucros das grandes grifes desde o início dos anos 2000 até a pandemia, mas assim como no mercado ocidental, têm priorizado gastos em outras categorias.

Depois da covid-19, quem tem dinheiro tem preferido fazer investimentos. No entanto, outros mercados de luxo tiveram crescimentos —ainda que modestos— em 2024, porque são tidos como mais importantes após anos de isolamento: viagens, gastos com restaurantes de alta gastronomia e compra de automóveis.