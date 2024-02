LVMH, Gucci e Dudalina: conheça outras fusões e aquisições da moda no mundo

LVMH

A LVMH é um conglomerado com sede em Paris composto por 75 marcas independentes, principalmente bebidas, alta-costura e cosméticos. Em 2023, a holding gerou uma receita de 86,2 bilhões de euros (R$ 461,25 bilhões), resultado 13% maior do que o registrado no ano anterior. Com mais de 213 mil funcionários e 6.000 lojas, a companhia ostenta o título de maior conglomerado de luxo do mundo.

As subsidiárias da empresa incluem muitas marcas de luxo famosas. Algumas delas são Bulgari, Dior, Fendi, Givenchy e Louis Vuitton. Elas também possuem a varejista Sephora e lojas de departamento em Paris. A marca mais antiga da empresa é a produtora de vinhos Château d'Yquem, fundada no final do século 16.

Em 2017, a LVMH adquiriu a casa de moda Christian Dior, consolidando ainda mais seu domínio no mercado de luxo. Essa aquisição permitiu à LVMH fortalecer sua posição no segmento de alta-costura e expandir seu portfólio de marcas, segundo Prado.

Tapestry Inc., Kate Spade e Capri

A Tapestry Inc (antiga Coach) adquiriu a marca Kate Spade, que vende bolsas e acessórios. "Essa aquisição permitiu à Tapestry expandir sua presença no mercado de moda acessível e atingir um público mais amplo", afirma Prado.