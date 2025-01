Bairro 'de novela', Leblon tem metro quadrado mais caro entre as capitais

Do top 10, São Paulo liderou, com quatro bairros com metro quadrado mais caro. Três bairros estão no Rio de Janeiro, dois em Belo Horizonte e apenas um em Curitiba. As regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte não tiveram bairros entre os mais caros das capitais.

Confira o ranking

Leblon (RJ): R$ 24.119/m² Ipanema (RJ): R$ 22.494/m² Itaim Bibi (SP): R$ 18.385/m² Pinheiros (SP): R$ 17.866/m² Lagoa (RJ): R$ 16.824/m² Batel (PR): R$ 16.166/m² Jardins (SP): R$ 16.163/m² Savassi (MG): R$ 15.954/m² Santo Agostinho (MG): R$ 15.424/m² Moema (SP): R$ 15.395/m²

Casa mais cara do Brasil

Imóvel mais caro do Brasil fica no Leblon. Casa foi comercializada em julho do ano passado, depois de cinco anos à venda. Agora, ela dará lugar a um condomínio. O terreno tem mais de 11 mil metros quadrados e foi vendido por cerca de R$ 220 milhões.