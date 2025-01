Mortalidade das franquias: apenas 6,7% sobrevivem após 2 anos de operação

Sobrevida cai significativamente até quinto ano. E esta tendência decrescente prossegue nos anos subsequentes. Os pequenos negócios iniciam com uma taxa de sobrevivência de 84,5% no primeiro ano, caindo para 75,4% no segundo ano, atingindo até 56,4% no quinto ano.

MEI tem pior resultado. Dentre os negócios que se enquadram na categoria, os MEI (microempreendedor individual) têm a menor sobrevivência, partindo de 81,9% no primeiro ano, para 71,6% no segundo e chegando a 50,5% no quinto ano. Diferentemente dos MEIs, as MPE possuem taxa de sobrevivência maior que 80% no segundo ano, chegando a ficar com mais de 70% no quinto ano.

43% dos franqueadores lançam negócio sem experiência

Rizzo diz que começou a fazer o levantamento em 2010 e, desde então, constatou dois aspectos que contribuem para a mortalidade de novas marcas no início da operação:

43% dos franqueadores lançavam franquias sem ter a experiência e o conhecimento gerado pela operação de unidades próprias;

31% dos franqueadores tinham menos de um ano de experiência (data de fundação do negócio X data de lançamento da franquia);

Erro no plano de negócio afeta desempenho. "Anualmente percebia que era enorme e crescente o número de franquias lançadas no mercado e, na sua maioria, eram (e são) negócios sem conceito, que possuíam modelos confusos e com nenhuma estruturação, o que reflete na mortalidade das marcas", diz Rizzo.