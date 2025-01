Harry, William e mais: conheça membros da realeza que são pilotos

Por outro lado, a paixão do rei da Holanda pela aviação é bem mais duradoura. Durante mais de 20 anos, o rei Willem-Alexander participou de forma disfarçada de voos comerciais da companhia aérea KLM na função de copiloto. O rei voava nos antigos Fokker 70. Com a aposentadoria do modelo, passou a voar no Boeing 737.

A função secreta do rei da Holanda foi revelada somente em 2017. Ele afirmou na ocasião que nenhum passageiro jamais desconfiou que o rei estava na cabine de comando, já que ele nunca revelou seu nome durante os anúncios feitos a bordo.

Quando está em missão real, o rei Willem-Alexander também costuma pilotar o avião oficial holandês.

Princesa é a primeira piloto de avião da Jordânia

Princesa Salma, da Jordânia, recebe o título; é a primeira mulher piloto do país Imagem: Divulgação

A princesa Salma bint Abdullah, da Jordânia, se tornou a primeira mulher em seu país a receber treinamento prático e teórico com as Forças Armadas da Jordânia. De acordo com um comunicado da Corte Real Hachemita, a jovem, então com 19 anos, completou seu treinamento de piloto de avião.