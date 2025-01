Fraude, R$ 260 bi e piton albina: a trajetória de Michael Saylor no BTC

Michael Saylor, presidente da MicroStrategy, começou 2025 agitando o mercado de criptoativos ao anunciar a compra de 1.070 BTC no fim do ano passado. Assim, sua reserva subiu para 447.470 BTC, pouco mais de R$ 260 bilhões.

Com esse valor, segundo dados da Binance, ele se tornou o terceiro maior proprietário de Bitcoin do mundo, atrás da própria corretora e de Satoshi Nakamoto, pseudônimo do criador da criptomoeda.

Mas quem é Michael Saylor?

O investidor começou a ganhar fama em 1990, como CEO da MicroStrategy, uma das principais empresas de tecnologia da primeira era da internet. Assim, se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo e ganhou destaque na "Newsweek" e na "People", como "um dos solteiros mais cobiçados do mundo".