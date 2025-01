Exportações da China aceleram em meio a tensões comerciais, importações surpreendem

Por Ellen Zhang e Joe Cash e Ethan Wang

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China ganharam impulso em dezembro, com as importações também mostrando recuperação, embora a força no final do ano tenha sido alimentada em parte pelas fábricas que correram com os estoques para o exterior, conforme se preparam para o aumento dos riscos comerciais sob a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.

As exportações têm sido um motor de crescimento vital para a economia chinesa, que ainda está sobrecarregada por uma crise imobiliária prolongada e pela confiança instável do consumidor.