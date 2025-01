Mercado prevê inflação maior e eleva expectativa de juros para 2026

Projeções para 2026 e 2028 subiram novamente. Para o ano que vem, as expectativas apontam para alta de 4,1% do índice de preços, ante alta prevista de 4,05% há uma semana. Já para 2028, a variação esperada passou de 3,56% para 3,58%. A estimativa para 2027 segue estável em 3,9% há duas semanas.

Como devem ficar os juros

Mercado mantém previsão para a taxa Selic neste ano. As expectativas mostram que a taxa básica de juros deve saltar 2,75 ponto percentual neste ano, dos atuais 12,25% ao ano para 15% ao ano, assim como nas últimas duas semanas. As projeções para 2026, no entanto, subiram 0,25 ponto percentual, de 12% ao ano para 12,25% ao ano.

Copom (Comitê de Política Monetária) projeta Selic em 14,25% ao ano em março. Ao elevar a Selic em 1 ponto percentual, de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano, na última reunião, os diretores do BC sinalizaram para mais duas altas semelhantes dos juros nos dois primeiros encontros deste ano.

Taxa Selic é principal ferramenta de política monetária para conter a inflação. Com o avanço dos preços em meio ao aquecimento da economia, a elevação dos juros é utilizada como alternativa para limitar o consumo e, consequentemente, conter a alta do IPCA.