Receita emite comunicado para empresas que estão fora do Simples Nacional

Os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional e do Simei têm até esta sexta-feira (31) para regularizar a situação. É quando termina o prazo máximo dado pela Receita Federal para deixar as contas em dia. A estimativa é que 1,5 milhão de empreendedores estejam nessa situação.

O que aconteceu

Opção está disponível para contribuintes excluídos do Simples Nacional em 2024 e que desejam retornar ao regime. Segundo a Receita Federal, isso inclui os que não regularizaram débitos vinculados aos Termos de Exclusão enviados entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro do ano passado.

Receita Federal esclarece que a exclusão não significa o fechamento do negócio. A empresa poderá continuar operando e emitindo notas fiscais, mas deixa de contar com as vantagens do regime tributário simplificado.