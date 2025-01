O que a Receita Federal sabe a seu respeito antes mesmo de você declarar IR

Quem trabalha com carteira assinada tem todos os dados de salário, férias, 13º e PLR (Participação em Lucros e Resultados) compartilhados diretamente pelo empregador com a Receita todo mês. Os pagamentos feitos pelo patrão são informados em um formulário chamado DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). Outros documentos usados pelas empresas são o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e o eSocial.

Os bancos são obrigados a compartilhar saldo das contas e outras movimentações. Compras com o cartão de crédito e investimentos são informados em declarações como a Dimof (Declaração de Informações Sobre Movimentação Financeira) e a Decred (Declaração de Operações com Cartão de Crédito). A partir deste ano, além dos grandes bancos, instituições de pagamento e operadoras de cartões também precisam enviar esse tipo de dado à Receita.

Empresas de setores específicos, como de planos de saúde, educação e cartórios também têm que preencher documentações com todas as nossas movimentações. Com tudo isso, a Receita utiliza sistemas avançados para fazer o cruzamento de dados e reunir informações financeiras importantes de cada contribuinte.

Isso significa que alguém da Receita pode acessar apenas o seu cadastro? Não. O Fisco segue as regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e todas as informações só podem ser puxadas pelo sistema em conjunto. O cruzamento de dados é feito pelos próprios sistemas computadorizados, e não por pessoas.